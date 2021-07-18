Learner Reviews & Feedback for إنشاء تصميمات مذهلة لطقم علامة تجارية تسويقية باستخدام كانفا by Coursera Project Network
About the Course
عند الانتهاء من هذه الدورة التدريبية ستنشئ مجموعة جاهزة لعلامة تجارية من أجل تسويق الأعمال التجارية، حيث ستلقي نظرة فاحصة على الأدوات المجانية المتوفرة في Canva من أجل إنشاء مجموعة مواد لعلامتك التجارية. ستكون قادرًا على دمج كلي لدليل أسلوب العمل من أجل إنشاء علامة تجارية معترف بها كجزء من استراتيجية التسويق المتعدد الوسائط الخاصة بك.
ستتضمن هذه الدورة التدريبية إرشادات تدريجية لإنشاء دليل نمط يسهل الوصول إليه وإنشاء مجلدات لتنظيم المشروع وقوالب ذات علامة تجارية لإضافتها إلى مجموعتك، سيكون لديك وسائط جاهزة للطباعة أو النشر في مجموعة علامتك التجارية.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
Filter by:
1 - 3 of 3 Reviews for إنشاء تصميمات مذهلة لطقم علامة تجارية تسويقية باستخدام كانفا