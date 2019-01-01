Learner Reviews & Feedback for أساسيات تحليل البيانات باستخدام بايثون وباندا by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة ونصف تقريباً ستتعلم كيفية تحليل البيانات باستخدام لغة البرمجة بايثون. ستتعرف على مكتبات تحليل البيانات والتعامل مع الأرقام في بايثون، كما ستتعلم كيفية تنظيف البيانات وترتيبها لتهيئتها للتحليل وكيفية الحصول على إجابات للأسئلة المتعلقة بالبيانات التي لديك.
سنقوم باستخدام جوبيتر نوتبوك لكتابة الأكواد وتنفيذها والحصول على رسومات بيانية تمثل البيانات.
لا يوجد متطلبات سابقة للبدء بالمشروع حيث أن هذا المشروع هو للمبتدئين تماما في تحليل البيانات باستخدام بايثون وسيكون هناك شرح مفصل لكل خطوة من الخطوات التي ستقوم بها لإتمامه....