Learner Reviews & Feedback for Оценка компании по модели DCF by Coursera Project Network
About the Course
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: прогнозировать прибыль компании, дисконтировать денежные потоки в настоящее, вычислять стоимость предприятия, стоимость капитала и справедливую стоимость акций.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов.
Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией....