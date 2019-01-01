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Back to عرض اقتراح المبيعات ب Microsoft PowerPoint.

Learner Reviews & Feedback for عرض اقتراح المبيعات ب Microsoft PowerPoint. by Coursera Project Network

About the Course

بشكل مبدع Powerpoint بنهاية هذا المشروع، هتكون خبير بكيفية تقديم عرض مقترح مبيعاتك ب .وملفت للانتباه Powerpoint خلال المشروع هنقدر نصمم مع بعض عرض مميز ونتعلم ازاى نكتب عال بشكل مبدع و عمل تصميم للعرض و شرح كل محتويات مقترح المبيعات بالتفاصيل و بصورة مش مملة للعرض و تتحكم في شكل و حجم و لون الكلمات و تحط فيه صور و فيديوهات. و وضع الكلام في نقاط .او ترقيمهم اللازمة لتقديم عرضك الخاص Powerpoint في هذا المشروع هتكتسب المهارات الأساسية عن ال .مع تصميمك الفريد Powerpointهو أحد برامج شركة مايكروسوفت. ويتميز برنامج ال Microsoft PowerPoint بأنك تقدر تغير التنسيق، وتغير التصميم و الشكل، وإدراج الصور و الفيديوهات وبيساعد علي إنشاء العروض التقديمية، وتعديلها بسهولة المشروع دة مخصص للمبتدئين في كل المجالات و اللي بيعرضوا مشاريعهم و شغلهم قدام حد. و اما نخلص المشروع هتكون عارف ازاى تعرض مقترح مبيعات بطريقة مميزة و مبدعة عن طريق .لعرض مقترح مبيعات قدام عملائك وعرض منتج جديد يحل مشكلتهم Slides وإنشاء Powerpoint سواء انت في الدراسة او فالشغل و عايزتصمم عرض تقدمه Microsoft Powerpoint هتحتاج .عشان تجذب الزباين يشتروا المنتج بتاعك يبقى المشروع دة مثالي لك...
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