Learner Reviews & Feedback for اهتمامات مستخدم فيسبوك المعتدل by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على اهتمامات المستخدمين وكيفية الاستفادة منها في تطوير استراتيجية التسويق وفي الوصول للجمهور المستهدف.
في نهاية هذه الدورة ستصبح قادرا على ايجاد اهتمامات المستخدمين عبر مدير الإعلانات في فيسبوك وعبر البحث في صفحات فيسبوك، كما ستصبح قادرا على الوصول لكم هائل من المعلومات حول تفاعل المستخدمين في صفحتك التجارية، وذلك عبر أداة الرؤى في فيسبوك، مما يساعدك في فهم جمهورك بشكل معمّق ودقيق....