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Back to اهتمامات مستخدم فيسبوك المعتدل

Learner Reviews & Feedback for اهتمامات مستخدم فيسبوك المعتدل by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على اهتمامات المستخدمين وكيفية الاستفادة منها في تطوير استراتيجية التسويق وفي الوصول للجمهور المستهدف. في نهاية هذه الدورة ستصبح قادرا على ايجاد اهتمامات المستخدمين عبر مدير الإعلانات في فيسبوك وعبر البحث في صفحات فيسبوك، كما ستصبح قادرا على الوصول لكم هائل من المعلومات حول تفاعل المستخدمين في صفحتك التجارية، وذلك عبر أداة الرؤى في فيسبوك، مما يساعدك في فهم جمهورك بشكل معمّق ودقيق....
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