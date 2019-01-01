Learner Reviews & Feedback for كيفية استعمال التطبيق هووتسويت by Coursera Project Network
About the Course
ينشئ العديد من الأشخاص حسابات وسائط اجتماعية متعددة ويجدون لاحقا أنه من الصعب جدا تحديث ملفاتهم الشخصية على جميع المواقع.
ولذلك ستكون هذه الدورة التدريبية عبارة عن دراسة تمهيدية عن التطبيق هووتسويت، حيث سنتعرف على كيفية إنشاء حساب مجاني، كما سنتعلم كيفية استخدام موقع هووتسويت وطبيعته وميزاته المتقدمة.
في نهاية هذه الدورة ستكون قادرا على إنشاء حسابا مجانيا وستكون لديك دراية شاملة على الواجهة الإلكترونية لهووتسويت ومميزات وخصائص هذا التطبيق.
في هذا المشروع، سنقدم لك مراجعة تفصيلية للميزات الي يقدمها هووتسويت لإدارة فعالة لوسائل التواصل الاجتماعي. الهدف هو مساعدتك في اتخاذ قرار مستنير حول ما إذا كان هووتسويت مناسب لمتطلبات إدارة لوسائط الاجتماعية الخاصة بك.
بإكمال هذه الدورة التدريبية عن هووتسويت، وبمجرد اكتمال هذا المشروع سيكون بإمكانك الاتصال بجميع بروفايلاتك على مواقع التواصل الاجتماعي.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية، نعمل حاليا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....