Learner Reviews & Feedback for البدء باستخدام وورد اونلاين (Word online) by Coursera Project Network
About the Course
في هذا المشروع الذي سيستغرق ساعتين ستتعلم كيفية استخدام مايكروسوفت وورد لمعالجة النصوص
عند نهاية هذا المشروع ستقوم بطباعة وتحرير النصوص الخاصة بك باستخدام وورد اونلاين
مايكروسوفت وورد هو أحد التطبيقات المتوفرة ضمن حزمة أوفيس وهو مخصص لمعالجة النصوص. يتيح لك word إدخال النصوص بصيغة رقمية على وثائق افتراضية ومن ثم معالجتها وتنسيقها بالشكل المطلوب حسب حاجة المستخدم ومن ثم طباعتها على الورق او تصديرها بصيغ رقمية أخرى....