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Back to البدء باستخدام وورد اونلاين (Word online)

Learner Reviews & Feedback for البدء باستخدام وورد اونلاين (Word online) by Coursera Project Network

About the Course

في هذا المشروع الذي سيستغرق ساعتين ستتعلم كيفية استخدام مايكروسوفت وورد لمعالجة النصوص عند نهاية هذا المشروع ستقوم بطباعة وتحرير النصوص الخاصة بك باستخدام وورد اونلاين مايكروسوفت وورد ‏ هو أحد التطبيقات المتوفرة ضمن حزمة أوفيس وهو مخصص لمعالجة النصوص. يتيح لك word إدخال النصوص بصيغة رقمية على وثائق افتراضية ومن ثم معالجتها وتنسيقها بالشكل المطلوب حسب حاجة المستخدم ومن ثم طباعتها على الورق او تصديرها بصيغ رقمية أخرى....
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