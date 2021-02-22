Learner Reviews & Feedback for خدمات عروض غوغل التقديمية by Coursera Project Network
About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على ثلاث خدمات وهي التعرّف على عروض غوغل التقديمية والخدمات الأساسية، كيفية استخدام كافة الخدمات الموجودة في عروض غوغل وكيفية إنشاء شرائح فعالة باستخدام خدمات عروض غوغل.
بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من إنشاء عرض معلوماتي فعّال ومميّز باستخدام خدمات عروض غوغل التقديمية....
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By Mo R
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Feb 21, 2021
This guided project is excellent for students who aim to learn how to work with Google services (especially Google slides) with the Arabic language! The teaching style is very good with a great content!