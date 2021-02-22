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Back to خدمات عروض غوغل التقديمية

Learner Reviews & Feedback for خدمات عروض غوغل التقديمية by Coursera Project Network

About the Course

تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على ثلاث خدمات وهي التعرّف على عروض غوغل التقديمية والخدمات الأساسية، كيفية استخدام كافة الخدمات الموجودة في عروض غوغل وكيفية إنشاء شرائح فعالة باستخدام خدمات عروض غوغل. بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من إنشاء عرض معلوماتي فعّال ومميّز باستخدام خدمات عروض غوغل التقديمية....
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1 - 1 of 1 Reviews for خدمات عروض غوغل التقديمية

By Mo R

Feb 21, 2021

This guided project is excellent for students who aim to learn how to work with Google services (especially Google slides) with the Arabic language! The teaching style is very good with a great content!

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