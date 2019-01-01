Learner Reviews & Feedback for إختيار الهدف المثالي للحملات الإعلانية على Facebook by Coursera Project Network
About the Course
مع نهاية المشروع ده، هتقدر تختار الobjective الافضل للحملة الإعلانية بتاعتك على Facebook باستخدام ال-Ads Manager على Facebook Business Manager. على مدار المشروع، هتقدر تحدد , تفرق بين, و تستخدم ال١١ نوع المختلفين للobjectives الخاصة بحملات Facebook والفرق بينهم.
ده هيساعدك أنك بسهولة تحدد الهدف الصحيح للحملة الإعلانية اللي الbrand بتاعتك محتاجاها على Facebook .
المشروع ده للمستوي المتوسط اللي يعرف ازاي يستخدم Facebook Ads Manager عشان يعمل إعلانات ممولة لكن لسة مش عارف إيه الأهداف اللي المفروض يختار منها وهو بيعمل الحملة الإعلانية.
هنا هنستخدم الFacebook Business Manager اللي بنعتبره الركن الأساسي للbusiness لFacebook المنصة دي بتساعدك تعمل إعلانات,تحللها وتحدد مين الجمهور المناسب وكمان تحط معلومات الـ Business بتاعك علي صفحاتك.
لما بتشغل الإعلانات من خلال الFacebook Business Manager ده بيكون أفضل كمنصة من أنك مجرد ت boost الإعلان مباشرة من خلال الFacebook وده لأنه بيفتحلك objectives و معلومات كتير قيمة تساعدك في نجاح الحملة الإعلانية بأحسن وأسهل طريقة ممكنة....