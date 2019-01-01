Learner Reviews & Feedback for إنشاء المخططات و لوحات المعلومات باستخدام Microsoft Excel by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع هتقدر تنفذ مخططات فى Microsoft excel, عشان تحلل بيانات الاكل بتاعة Starbucks. خلال المشروع هتقدر تعمل جداول pivots عشان تساعدنا اننا نوصل للمعلومات اسهل و اسرع و تظهر المعلومات من جداول ال pivot على هيئة مخططات line, bar و pie. و هتقدر تعمل المخططات وازاى تعمل format للمخططات دى عشان يبقوا سهلين و مناسبين للعرض فى التقارير. و اخر حاجة هتقدر تستعمل جدوال ال pivots و المخططات فى ال dashboard, عشان توصل لصورة كاملة لكل التحاليل بتاعة البيانات.
المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين اللى عندهم خبرة بسيطة في Microsoft excel. و اللى مهتمين بالخطوات الرئيسية لمحلل البيانات و طريقة عرضها تقارير بالمخططات و لوحات المعلومات. هناك أسباب كثيرة بتخلى استخدام جداول البيانات في مؤسسات الأعمال أمر مهم. جداول البيانات زى ال microsoft excel لا تقدر بثمن لحساب البيانات. تكتب البيانات و الأرقام ، و بتدخل الوظائف بطريقة صحيحة ، و بعد كده جدول البيانات بيقوم بحساب الأرقام بالنيابة عنك فى لحظات وكمان يقوم برسم التصور الأمثل لتقارير البيانات بطريقة أفضل و عمل المخططات و لوحة البيانات....