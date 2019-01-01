Learner Reviews & Feedback for إنشاء user stories بأستخدام Trello by Coursera Project Network
About the Course
.لتنظيم عدة المشاريع و مهمات Trello بنهاية هذا المشروع ، ستكون خبير بكيفية استعمال
.boards هو عبارة عن منصة/برنامج يوفر لك الفرصة لكي تصنع عدد من ال Trello
،في كل واحدة منهم تقدر ان تضع فيه مشروع و تملئه بالمهمات و كل ما يخص هذا المشروع
مثل تواريخ تسليم ل تعديلات العميل ل الأفكار و الالهام
photography المشروع هذا مخصص للمبتدئين في مجال التصميم سواء كنت مصمم جرفيك او
او أزياء او او او...الخ لإن المصمم يكون شغال على عدة مشاريع و في كل مشروع منهم تفاصيل و مهمات متعددة، مما يكونوا في الحاجة الى منصة توفر لهم الفرصة لكي يقدروا على تنظم المهمات platform اللى تخص كل تصميم منهم. في نهاية هذا المشروع سوف تكون مهماتك و مشاريعك في
واحدة شاملة كل مشاريعك الحالية و السابقة اللتي يمكن ان ترجع لها في أي وقت و تكون ملم ب كل تعديل تم و كيف تتطور التصميم....