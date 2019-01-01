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Back to إنشاء user stories بأستخدام Trello

Learner Reviews & Feedback for إنشاء user stories بأستخدام Trello by Coursera Project Network

About the Course

.لتنظيم عدة المشاريع و مهمات Trello بنهاية هذا المشروع ، ستكون خبير بكيفية استعمال .boards هو عبارة عن منصة/برنامج يوفر لك الفرصة لكي تصنع عدد من ال Trello ،في كل واحدة منهم تقدر ان تضع فيه مشروع و تملئه بالمهمات و كل ما يخص هذا المشروع مثل تواريخ تسليم ل تعديلات العميل ل الأفكار و الالهام photography المشروع هذا مخصص للمبتدئين في مجال التصميم سواء كنت مصمم جرفيك او او أزياء او او او...الخ لإن المصمم يكون شغال على عدة مشاريع و في كل مشروع منهم تفاصيل و مهمات متعددة، مما يكونوا في الحاجة الى منصة توفر لهم الفرصة لكي يقدروا على تنظم المهمات platform اللى تخص كل تصميم منهم. في نهاية هذا المشروع سوف تكون مهماتك و مشاريعك في واحدة شاملة كل مشاريعك الحالية و السابقة اللتي يمكن ان ترجع لها في أي وقت و تكون ملم ب كل تعديل تم و كيف تتطور التصميم....
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