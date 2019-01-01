Learner Reviews & Feedback for Microsoft Excel إنشاء أداه تعقب لإدارة المشاريع باستخدام by Coursera Project Network
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فى نهاية المشروع ده هتقدر تنشئ صفحة لتعقب و تتبع ادارة المشاريع البسيطة,و تقدر تستخدمها للعرض التقديمى لاى مشروع خاص بك او بالشركة باستخدام Microsoft Excel. خلال المشروع هتقدر تدخل على النسخة المجانية ل Microsoft Excel على الانترنت و تعمل رابط مشاركة مع زمايلك فى العمل او مع مديرك. و هتقدر تنظم و ترتب المهام و الاقسام لتعقب ادارة المشروع. هتقدر كمان تستخدم مهارات ادارة المشروع لتطوير جدول بيانات تعقب ادارة المشروع. و هتقدر تكتب المهام و تقسمها لمهام صغيرة و تستخدم ميزة ال data validation فى Microsoft Excel عشان تعمل القوائم او ال drop down menu فى صفحتك.المشروع ده مخصص للاشخاص المبتدئين اللي مهتمين يبقى عندهم خبرة فى الادارة.Microsoft excel مفيد جدا لحساب البيانات ببساطة بكتب الارقام و بنستخدم الوظائف و المعادلات بطريقة صحيحة و ال excel هيعمل الحساب اوتوماتيكيا و تقدر تنسق البيانات بالطريقة الاسهل لعينيك او بالتنسيق الشرطى. فعندما نعمل باستخدام excel اكيد مظاهر البيانات و طريقة عرضها مهمة جدا . فمحتاجين نبقى عارفين اهم مميزات التنسيق للبيانات فى excel. زى تغير الخلفية و اضافه حدود و من المهم جدا انك تبقى عارف ميزة التنسيق الشرطى و الرقمى....