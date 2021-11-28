Learner Reviews & Feedback for تعلّم أساسيات نظام التشغيل لينكس by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية التعامل مع نظام التشغيل لينكس عن طريق استخدام الطرفية. ستتعرف على كيفية التعامل مع المجلدات والملفات، كيفية تغيير مكان العمل، كيفية إنشاء ملفات ومجلدات جديدة بالإضافة إلى كيفية نسخها، نقلها، ومسحها. كما ستتعرف على أنواع الأذونات وكيفية منحها وسحبها من المستخدمين.
هذا المشروع لا يحتاج لأي خبرات سابقة في التعامل مع نظام التشغيل لينكس أو حتى في كيفية التعامل مع محرر الأوامر، هذا المشروع للمبتدئين تماما في التعامل مع لينكس أو مع محرر/ سطر الأوامر أو الطرفية.
سيتيح لك هذا المشروع القدرة على التطبيق العملي بشكل فوري أثناء العملية التعليمية....
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