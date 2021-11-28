Chevron Left
Back to تعلّم أساسيات نظام التشغيل لينكس

Learner Reviews & Feedback for تعلّم أساسيات نظام التشغيل لينكس by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية التعامل مع نظام التشغيل لينكس عن طريق استخدام الطرفية. ستتعرف على كيفية التعامل مع المجلدات والملفات، كيفية تغيير مكان العمل، كيفية إنشاء ملفات ومجلدات جديدة بالإضافة إلى كيفية نسخها، نقلها، ومسحها. كما ستتعرف على أنواع الأذونات وكيفية منحها وسحبها من المستخدمين. هذا المشروع لا يحتاج لأي خبرات سابقة في التعامل مع نظام التشغيل لينكس أو حتى في كيفية التعامل مع محرر الأوامر، هذا المشروع للمبتدئين تماما في التعامل مع لينكس أو مع محرر/ سطر الأوامر أو الطرفية. سيتيح لك هذا المشروع القدرة على التطبيق العملي بشكل فوري أثناء العملية التعليمية....
Filter by:

1 - 1 of 1 Reviews for تعلّم أساسيات نظام التشغيل لينكس

By Bara' E

Nov 28, 2021

مشروع جميل أنصح الجميع به

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder