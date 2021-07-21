Learner Reviews & Feedback for R أساسيات لغة البرمجة by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة ونصف تقريباً، ستتعلم أساسيات لغة البرمجة آر، ستتعرف على كيفية التعامل مع آر ستوديو، كما ستتعلم كيفية التعامل مع الملفات، قرائتها، وتنفيذ أساسيات التحليل الاستكشافي على البيانات الموجودة بداخلها.
هذا المشروع للمبتدئين تماماً في مجال البرمجة ولا يتطلب وجود خبرة مسبقة بالتعامل مع لغة البرمجة آر، سنقوم معاً بتعلم الأساسيات خطوة بخطوة مع وجود بعض التمارين التي ستقوم بتنفيذها كجزء من المشروع لتتمكن من اكتساب المهارات المطلوبة.
يتضمن المشروع التعرف على آر ستوديو، والتعرف على كيفية تنفيذ العمليات الحسابية، والتعرف على كيفية إنشاء المتغيرات وتعديلها. التعرف على أنواع البيانات في آر، والتعرف على هياكل البيانات الخاصة بلغة آر، والتعرف على بعض الدوال المهمة للتعامل مع البيانات في آر، والتعرف على كيفية التعامل مع الملفات والمجلدات الموجودة على جهازك باستخدام لغة آر، والتعرف على كيفية التعامل مع البيانات وتنفيذ بعض أوامر التحليل الاستكشافي....