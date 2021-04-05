Learner Reviews & Feedback for مقدمة لجداول بيانات جوجل by Coursera Project Network
4.4
stars
12 ratings
•
2 reviews
About the Course
جداول بيانات Google هي تطبيق جداول بيانات. يشبه إلى حد كبير أي أداة جداول بيانات أخرى ، ولكن نظرًا لأنه تطبيق عبر الإنترنت ، فإنه يوفر أكثر بكثير من معظم أدوات جداول البيانات.إليك بعض الأشياء التي تجعله أفضل بكثير:
1. إنه جدول بيانات مستند إلى الويب يمكنك استخدامه في أي مكان
2. يعمل من أي جهاز
3. جداول بيانات Google مجانية
4. يتضمن جميع وظائف جدول البيانات نفسها تقريبًا
5. يمكنك تنزيل الإضافات وإنشاء إضافات خاصة بك وكتابة رمز مخصص.
6. إنه متصل بالإنترنت ، لذا يمكنك جمع البيانات باستخدام جدول البيانات تلقائيًا والقيام بأي شيء تريده تقريبًا ، حتى عندما لا يكون جدول البيانات مفتوحًا.
بنهاية هذا المشروع ، ستنشئ جدول بيانات Google sheet يحول بيانات دعم العملاء الأولية للأعمال التجارية إلى مجموعة بيانات مفيدة تزود النشاط التجاري بنظرة عامة على متطلبات الدعم السابقة. سوف تكون قادرًا على تحديد مجالات العمل التي تتجاوز المعايير والأقسام التي تعمل دون المستوى القياسي. ستشمل هذه الدورة التدريبية مقدمة إلى جداول بيانات Google sheet ، وكيفية الاستفادة من الصيغ ، وكيفية ربط علامات تبويب متعددة ، وكيفية استخدام جداول Google Sheets لتحديد ما إذا كان يتم توفير الدعم ضمن مستويات الخدمة المطلوبة.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....