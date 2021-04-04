Learner Reviews & Feedback for من خلال التطبيق العملي GitHub و Git تعلّم أساسيات by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعتين تقريباً، ستتعلم أساسيات جت و جت هب من خلال التطبيق العملي.
وفي نهاية هذا المشروع ستكون قادر على التعامل مع جت واستخدام الأوامر الخاصة به. ستكون قادر على إنشاء مستودعات وحفظ نسخ من التعديلات البرمجية فيه، سيصبح لديك أيضاً حساب في موقع جت هب حيث ستتعلم كيف تقوم بربطه ببرنامج جت الموجود على جهازك وكيف تقوم برفع أعمالك ومشاريعك على هذا الحساب.
لا يحتاج هذا المشروع لأي متطلبات سابقة، إذا كنت طالب برمجة وتريد تعلم التعامل مع جت من الصفر أو كنت مبرمج وترغب في إضافة المزيد من المهارات العملية من خلال تعلم أوامر موجه الأوامر وأوامر جت فهذا المشروع قد صمم خصيصاً لذلك.
سنبدأ بالتعرف على جت و جت هب ما هي فائدتهما وأهميتهما للمبرمجين، ثم نتعلم بعض أوامر موجه الأوامر المهمة للتعامل مع جهاز الحاسوب خاصتنا، ثم نتعلم الأوامر الخاصة بـ جت و جت هب وكيفية حفظ الإصدارات والمشاريع وحفظها في حسابك....
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By Fatima M
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Apr 4, 2021
المشروع مفيد جدا. لكنني وجدت صعوبة بالبحث عن بديل الاوامر في الويندزو.. شكرا على جهودكم