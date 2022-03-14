Chevron Left
Back to Управление инвестиционными рисками

Learner Reviews & Feedback for Управление инвестиционными рисками by Coursera Project Network

About the Course

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычислять доходность к риску с помощью коэффициента Трейнора и вычислять стоимость под риском для инвестиционного портфеля. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....
Filter by:

1 - 1 of 1 Reviews for Управление инвестиционными рисками

By Бунас Н А

Mar 14, 2022

Ошибка в тесте на коэффициент Трейнора

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder