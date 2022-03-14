Learner Reviews & Feedback for Управление инвестиционными рисками by Coursera Project Network
About the Course
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычислять доходность к риску с помощью коэффициента Трейнора и вычислять стоимость под риском для инвестиционного портфеля.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....
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