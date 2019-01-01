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Back to Microsoft Excel استخدام المعادلات و الوظائف البسيطة فى

Learner Reviews & Feedback for Microsoft Excel استخدام المعادلات و الوظائف البسيطة فى by Coursera Project Network

About the Course

في نهاية المشروع ده، هتقدر تعمل تحليل بيانات عن طريق كتابة المعادلات و الوظائف فى Microsoft excel . هتقدر تعمل الصيغة العامة لكتابة المعادلات و الصيغ لاجراء تحليل بيانات على مبيعات سوبر ماركت. فى التحليل ده, هنقدر كمان نحسب الارباح و نستخدم الوظائف لتحليل عدد الكمبيات المباعة. و نحسب المتوسط للارباح و متوسط الكميات اللى اتباعت و كان التقييم بتاعها اكبر من 5. و عدد العملاء فى يوم واحد . و هناخد امثلة اخرى عشان نوضح كيفية تطبيق المعادلات و الوظائف. هذا المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين في excel والمهتمين بمجال البيانات و معادلتها و تحليلها باستخدام وظائف ومعادلات اساسيه. و ممكن الاشخاص اللى محتاجين excel فى شغلهم. لان كل المجالات تحتاج excel علشان تخلص شغلها بطريقه اسهل واسرع لانجاز العمل .زي معالجه الكلمات والنصوص واستخدام المعادلات والوظائف والدالات. كل المجالات تحتاج excel علشان تخلص شغلها بطريقه اسهل واسرع لانجاز العمل .زي معالجه الكلمات والنصوص واستخدام المعادلات والوظائف والدالات. هذا المشروع مخصص للأشخاص المبتدئين في excel والمهتمين بالبيانات و ازاي نعدلها ونحللها باستخدام وظائف ومعادلات اساسيه....
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