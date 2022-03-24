Chevron Left
Back to كيف تبدأ بتعلم Microsoft Excel

Learner Reviews & Feedback for كيف تبدأ بتعلم Microsoft Excel by Coursera Project Network

4.9
stars
11 ratings
3 reviews

About the Course

في نهاية المشروع ده هتقدر تنظم و تقدم اى بيانات بشكل مرتب و عملى و احترافى باستخدام Microsoft Excel.. خلال المشروع، هتقدر تعمل صيغ أو " تسهل علينا و توفر علينا الوقت. و هتقدر تعمل تصفيه و فرز او "FILTER AND SORT" للبيانات الي في ال SHEET و كمان تستعمل خاصية ال FLASH FILL. هتعمل جدول من خلال البيانات المتاحة في الsheet و اخيرا هتقدر تنشئ رسم بياني من خلال الجداول. المشروع ده للمبتدئين الي محتاجين يتعلموا الاساسيات Excel لاي سبب من الاسباب لو بتشتغل في شركة موظف و بتقدم REPORTS لمديرينك او لو بتشتغل HR و عايز تسجل و تحسب مرتبات و بيانات ليها علاقة بكل موظفين الشركة بطريقة منظمة وسهلة الفهم لو بتشتغل في مجال التدريس لو بتشتغل في اي مجال و بستخدم بيانات بعدد كبير اكيد هتبقي محتاج تتعلم Excel حتي لو انت طالب كمان هتحتاج تتعلم أساسيات اكسل عشان تستخدمه في كليتك او مدرستك. لان ب excelتقدر انك تخزن عليه أي عدد من البيانات, ممكن تعمل عمليات حسابية من خلاله, عليه أدوات كثيرة لتحليل البيانات, كمان تقدر انك تعمل عرض رسومي للبيانات,وكمان تقدر تعمل مقارنات سهلة و فعالة, سهل اوي كمان انك تعدل عليه في أي وقت...
Filter by:

1 - 3 of 3 Reviews for كيف تبدأ بتعلم Microsoft Excel

By Khaled F

Mar 24, 2022

-في تصوّري المتواضع فقط الواجهة التي على اليسار (virtual workspace) لو أمكن الخط يكون أكبر لتحسين القراءة وبالتالي التعامل. للأمانة قمت بتطبيق ما بالفيديوهات محليًا على جهازي؛أعتقد كل طالبي العلم يفعلون هذا لأنهم وأنا معتادون على أجهزتنا كلٍ في مكانه وإمكاناته. جزيل الشكر لحضراتكم.

جزيل الشكر لـ أ/ياسمين، استفدت كثيرًا وخاصة عمليًّا، تمنيّاتي لها بالخير كلّه.

I feel thankful to God, then to tutors and all Participants for communicating knowledge and experience to me. God blesses all.

تحيّة قلبيّة،،

خـالـد KhAleD

By Marwa Z

Jan 4, 2022

سهل و سريع وفيه معلومات مفيدة

By Rami F F

Mar 2, 2022

را

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder