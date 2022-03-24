By Khaled F•
Mar 24, 2022
-في تصوّري المتواضع فقط الواجهة التي على اليسار (virtual workspace) لو أمكن الخط يكون أكبر لتحسين القراءة وبالتالي التعامل. للأمانة قمت بتطبيق ما بالفيديوهات محليًا على جهازي؛أعتقد كل طالبي العلم يفعلون هذا لأنهم وأنا معتادون على أجهزتنا كلٍ في مكانه وإمكاناته. جزيل الشكر لحضراتكم.
جزيل الشكر لـ أ/ياسمين، استفدت كثيرًا وخاصة عمليًّا، تمنيّاتي لها بالخير كلّه.
I feel thankful to God, then to tutors and all Participants for communicating knowledge and experience to me. God blesses all.
تحيّة قلبيّة،،
خـالـد KhAleD
By Marwa Z•
Jan 4, 2022
سهل و سريع وفيه معلومات مفيدة
By Rami F F•
Mar 2, 2022
را