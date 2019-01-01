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Back to كيفية العمل على تفاصيل الموقع واللغة مع رؤى جمهور فيسبوك

Learner Reviews & Feedback for كيفية العمل على تفاصيل الموقع واللغة مع رؤى جمهور فيسبوك by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع و التي تستغرق ساعة واحدة ، ستتعلم كيفية تعزيز الوعي بالعلامة التجارية و تجميع بيانات العملاء من بعدها ستتعرف على مجموعة أدوات الأعمال و أفضل النصائح باستخدامها وكيفية استخدام البريد الوارد فيها من ثم ستتعرف على الأداة البديلة عن رؤى جمهور فيسبوك و أخيرا ستتعرف على كيفية العثور على الموقع و اللغة باستخدام رؤى جمهور فيسبوك. في نهاية هذه الدورة ستصبح قادراً على العثور على تفاصيل الموقع و اللغة باستخدام رؤى جمهور فيسبوك....
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