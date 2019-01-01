Learner Reviews & Feedback for معرفة اهتمامات الجمهور عبر رؤى الجمهور على فيسبوك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على أهمية تحديد اهتمامات الجمهور في فيسبوك وطرق البحث عنها.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على تحديد اهتمامات الجمهور الفعالة والمفيدة لعملك عبر استخدام: رؤى فيسبوك، مدير الإعلانات في فيسيوك وبعض الطرق الإضافية كاستخدام انستغرام و موقع similarweb.com، وبذلك ستصبح قادرا على تحسين استهداف الجماهير المهتمة بعملك وبالتالي نجاح الحملة الإعلانية وتحقيق المنافسة في سوق العمل....