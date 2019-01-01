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Back to معرفة اهتمامات الجمهور عبر رؤى الجمهور على فيسبوك

Learner Reviews & Feedback for معرفة اهتمامات الجمهور عبر رؤى الجمهور على فيسبوك by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على أهمية تحديد اهتمامات الجمهور في فيسبوك وطرق البحث عنها. في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على تحديد اهتمامات الجمهور الفعالة والمفيدة لعملك عبر استخدام: رؤى فيسبوك، مدير الإعلانات في فيسيوك وبعض الطرق الإضافية كاستخدام انستغرام و موقع similarweb.com، وبذلك ستصبح قادرا على تحسين استهداف الجماهير المهتمة بعملك وبالتالي نجاح الحملة الإعلانية وتحقيق المنافسة في سوق العمل....
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