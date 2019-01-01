Learner Reviews & Feedback for كيفية استعمال سيرفي مونكي للشركات الصغيرة by Coursera Project Network
About the Course
عند الانتهاء من هذه الدورة التدريبية ستكون قد تعرفت بالإجمال على سيرفي مونكي وكيفية استخدامها. ستصبح قادرا على إنشاء استبيانات، وجمع الردود، وتحليل النتائج الواردة من زبنائك عبر الإنترنت لفهم الملاحظات بشكل أفضل.
ستتضمن هذه الدورة التدريبية إرشادات تدريجية ومهارات المستوى المتوسط إلى المتقدم باستخدام الإصدار المجاني.
ستصبح قادرًا على جمع التعليقات عبر رابط الويب أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك....