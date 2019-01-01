Learner Reviews & Feedback for كيفية استخدام البرنامج إيزيل لوسائل التواصل الاجتماعي by Coursera Project Network
About the Course
جزء من التسويق عبر الوسائط الاجتماعية هو تعلم طرق إبداعية لجذب الانتباه إلى المنتجات والخدمات، ولو بميزانية محدودة. في هذا المشروع، سيقوم المتعلمون بإنشاء منشورات معدلة لصور الوسائط الاجتماعية باستخدام الإصدار المجاني لإيزيل.
بنهاية هذه الدورة، ستتعلم كيفية استخدام موقع إيزيل الإلكتروني والتنقل فيه وستقوم بإنشاء منشور على الانستغرام باستخدام الإصدار المجاني. ستتعلم أيضًا كيفية تعديل قالب في إيزيل لإنشاء مشروع فردي. ستساعدك مهاراتك المكتسبة الجديدة على تسويق أعمالك ومنتجاتك على وسائل التواصل الاجتماعي...