Learner Reviews & Feedback for كيفية بناء ديموغرافية جمهورك المستهدف على فيسبوك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع و التي تستغرق ساعة واحدة ، ستتعلم أهم النصائح لإستغلال الإعلانات بهدف تحقيق الربح و ستتعرف على كيفية تنمية نشاطك التجاري و إنشاء و جدولة منشور بإستخدام مجموعة أدوات الأعمال ،و أخيرا ستتعرف على أداة رؤى جمهور فيسبوك و كيفية إنشاء جمهورك المستهدف الديموغرافي من خلالها.
في نهاية هذه الدورة ستصبح قادراً على بناء جمهورك المستهدف الديموغرافي باستخدام رؤى جمهور فيسبوك....