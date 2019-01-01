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Back to كيفية بناء ديموغرافية جمهورك المستهدف على فيسبوك

Learner Reviews & Feedback for كيفية بناء ديموغرافية جمهورك المستهدف على فيسبوك by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع و التي تستغرق ساعة واحدة ، ستتعلم أهم النصائح لإستغلال الإعلانات بهدف تحقيق الربح و ستتعرف على كيفية تنمية نشاطك التجاري و إنشاء و جدولة منشور بإستخدام مجموعة أدوات الأعمال ،و أخيرا ستتعرف على أداة رؤى جمهور فيسبوك و كيفية إنشاء جمهورك المستهدف الديموغرافي من خلالها. في نهاية هذه الدورة ستصبح قادراً على بناء جمهورك المستهدف الديموغرافي باستخدام رؤى جمهور فيسبوك....
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