Learner Reviews & Feedback for كيفية دمج التطبيقات في لوحة معلومات هووتسويت by Coursera Project Network
About the Course
من الشائع أن يكون للأشخاص والشركات تواجد ملف تعريف على أكثر من موقع للتواصل الاجتماعي. سواء كان ذلك بالنسبة للملفات الشخصية أو ملفات تعريف الأعمال أو غيرها، فإن هدف وسائل التواصل الاجتماعي هو الحصول على المزيد من الإعجابات والمتابعين وتسويق مشاريعك الخاصة.
ولتحقيق ذلك وللتمكن من إدارة ملفات تعريف وسائط اجتماعية متعددة، خصصنا هذه الدورة التدريبية لتعلم كيفية إدارة جميع حساباتك الاجتماعية من خلال منصة واحدة وستكون قادرا على التحكم في حساباتك الخاصة والحسابات التي تديرها لشركتك أو الجهة التي تعمل بها ويسهل عليك التواجد في كل اللحظات، حيث ستصبح قادرا على برمجة منشوراتك في أوقات معينة.
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن من إضافة تطبيقات إلى هووتسويت للاتصال بأدوات العمل التي تثق بها بالفعل، والاستفادة من ميزات التكامل القوية، وتسهيل حياتك العملية.
بإكمال هذه الدورة التدريبية عن هووتسويت، وبمجرد اكتمال هذا المشروع سيكون بإمكانك الاتصال
بجميع بروفايلاتك على مواقع التواصل الاجتماع وإدارة جميع حساباتك من خلال لوحة معلومات واحدة.
ملاحظة هامة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية، نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....