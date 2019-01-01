Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء قصة على الانستغرام باستخدام كانفا by Coursera Project Network
About the Course
قصة الإنستغرام هي صورة أو مقطع فيديو يختفي تلقائيًا في غضون 24 ساعة. عندما تنشر قصة، تظهر حلقة ملونة حول صورة ملفك الشخصي تخبر متابعيك أنه يمكنهم النقر على صورة ملفك الشخصي لمعرفة ما قمت بنشره للتو.
ومن خلال هذه الدورة التدريبية، سنتعلم كيفية إنشاء قصة عادية على الإنستغرام أو قصة متحركة، وسنرى أيضًا كيفية إنشاء قصة الإنستغرام باستخدام قالب موجود بالفعل في كانفا.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادرًا على إنشاء قصة الإنستغرام مؤلفة من مقطع الفيديو...