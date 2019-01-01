Learner Reviews & Feedback for كيفية تحسين رضى العملاء مع تجربة ما بعد الشراء على فايسبوك by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية تحسين رضا العملاء/الزبائن والاهتمام بهم والتواصل معهم بشكل دائم. كما و سوف تدرك كيفية تحسين تجربة العميل و إنشاء موقع فايسبوك فعال من أجل استقطاب العملاء و الحصول على نتائج أفضل.كما و ستمتلك القدرة على ملىء الاستبيان على جداول غوغل البيانية من أجل معرفة رضا العملاء في الشركة بحيث سنتطبق ذلك معاً خلال الدورة .و أخيراً سوف تدرك أهمية تجربة ما بعد الشراء و أهمية الالتزام بالهدف و الوقت المناسب من أجل عمليات بيع ناجحة.
في نهاية هذه الدورة، ستكون قادراً على تطبيق محتوى هذه الدورة والتمكُّن من تجربة تحسين رضى العملاء....