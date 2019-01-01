Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء صورة مصغرة لليوتيوب باستخدام كانفا by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا الدورة التدريبية، سوف تقوم بإنشاء حساب مجاني على كانفا، الذي من خلاله ستنشئ صورة مصغرة لتحميها على مقاطع الفيديو التي ستشاركها مع متابعيك اليوتيوب. ستكون قادرًا على دمج مخطط الألوان والصور وعناصر التصميم الأخرى التي ستجذب جمهورك. ستتضمن هذه الدورة مقدمة على الصورة المصغرة وأهميتها، وما أبرز الخطوات التي يجب اتباعها لإنشائها. ستتعلم أيضًا كيفية إنشاء صور مصغرة متحركة أو باستعمال أحد قوالب كانفا...