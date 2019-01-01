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Back to كيفية إنشاء صورة مصغرة لليوتيوب باستخدام كانفا

Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء صورة مصغرة لليوتيوب باستخدام كانفا by Coursera Project Network

About the Course

بنهاية هذا الدورة التدريبية، سوف تقوم بإنشاء حساب مجاني على كانفا، الذي من خلاله ستنشئ صورة مصغرة لتحميها على مقاطع الفيديو التي ستشاركها مع متابعيك اليوتيوب. ستكون قادرًا على دمج مخطط الألوان والصور وعناصر التصميم الأخرى التي ستجذب جمهورك. ستتضمن هذه الدورة مقدمة على الصورة المصغرة وأهميتها، وما أبرز الخطوات التي يجب اتباعها لإنشائها. ستتعلم أيضًا كيفية إنشاء صور مصغرة متحركة أو باستعمال أحد قوالب كانفا...
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