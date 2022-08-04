Learner Reviews & Feedback for كيفية إنشاء لوحة تحليلات التسويق باستخدام منصة هاب سبوت by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع و التي تستغرق ساعة واحدة ، ستتعرف على نظام ادارة علاقات العملاء من ثم ستتعرف على منصة هاب سبوت و أهمية استخدامها، وستتعلم كيفية انشاء جهات اتصال في هاب سبوت، إضافة إلى التعرف على مركز التسويق في هاب سبوت، وتعلم كيفية إنشاء لوحة تسويقية في هاب سبوت.
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادراً على إنشاء لوحة تحليلات التسويق الخاصة بك....