Learner Reviews & Feedback for كيفية قياس عائد الاستثمار للتسويق باستخدام منصة هاب سبوت by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع و التي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على أهمية التسويق و طرق نجاحه من ثم ستتعرف على هاب سبوت و كيفية الدخول عليه، وستتعلم كيفية اضافة المستخدمين أو ازالتهم و تحديد الأذونات، إضافة إلى التعرف على كيفية انشاء لوحة المعلومات الخاصة بك على هاب سبوت، وأخيرا ستتعلم كيف تحسب عائد الاستثمار.
في نهاية هذه الدورة ستصبح قادراً على قياس عائد الاستثمار باستخدام هاب سبوت....