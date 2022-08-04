Learner Reviews & Feedback for كيفية الإستفادة من قاعدة العملاء بتحميل جهات اتصال البريد الإلكتروني على تويتر by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم كيفية الإستفادة من قاعدة العملاء الحالية عن طريق تحميل جهات اتصال البريد الإلكتروني على تويتر كما ستتعرف على كيفية الدخول الى تويتر عن طريق البريد الالكتروني ،وعلى خصائص التغريدة وبعض مميزات تطبيق .تويتر، وعلى كيفية تحميل جهات الاتصال وإدارتها ومعرفة حسابات الاصدقاء
في نهاية هذه الدورة، ستصبح قادرًا على تحميل جهات اتصالك على تويتر وإيجاد حسابات أصدقائك بسهولة والسماح للأصدقاء بإيجاد حسابك بسهولة أيضا....