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Back to مبادئ التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي

Learner Reviews & Feedback for مبادئ التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي by Coursera Project Network

About the Course

تعرض هذه الدورة التدريبيّة التسويق الإلكتروني على مواقع التواصل الإجتماعي، ستتعرف على أهميّة التسويق والخطوات الأساسيّة التي يجب اعتمادها من أجل الوصول إلى أنجح تسويق، بالإضافة إلى كيفيّة استغلال مواقع التواصل الإجتماعي: فيسبوك، تويتر، وانستغرام من أجل تحقيق الأهداف التسويقيّة أوبناء العلامة التجاريّة أوزيادة المتابعين والعملاء، وفي النهاية ستتمكن من حساب معدلات التفاعل على هذه المواقع بما يخدم المصلحة التسويقيّة...
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