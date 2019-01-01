Learner Reviews & Feedback for Microsoft Excel إنشاء تقرير المصروفات باستخدام by Coursera Project Network
About the Course
فى نهاية المشروع ده. هتبقى قادر على انشاء تقرير المصاريف اللى هيساعدك على تتبع مصروفاتك فى كل شهر. فى المشروع ده هنتعلم ازاى نعمل تقرير مصروفات فى Microsoft excel عشان نقدر نستخدمه فى تحليل البيانات. هتقدر تحمل ملف بيانات من على جهازك للنسخة المجانية لMicrosoft excel على الانترنت. هتقدر تسخدم الوظائف لحساب مصروفاتك و دخلك الشهرى. هنقدر نتعامل مع البيانات الرقمية. هنستخدم التنسيق الرقمى لتغيير نوع العمود. هتقدر كمان تستخدم التنسيق الشرطى فى Microsoft excel. و اخيرا هنتعلم استخدام جداول ومخططات ال pivots.
المشروع ده مخصص للأشخاص المبتدئين في excel و المهتمين بتنظبم و تحليل البيانات و خصوصا الاشخاص اللى محتاجة تنظم مصروفانها و مرتبها. و محتاجة تسجل و تتابع المرتب بيخلص فى ايه. هيساعدك المشروع ده على تعلم مهارات جديدة فى عمل تقرير للمصروفات اللى ممكن تساعد فى اتخاذ قرارات احسن فى المستقبل.
EXCEL هو احد البرامج التي أنتجتها شركة Microsoft العملاقة.وهو أداة عظيمة من أجل حفظ البيانات و التعامل مع الجداول والأرقام لأنك تستطيع من خلال البرنامج ده انك تنجز برنامج مهمات كثيرة بمجرد إتقانك للمعدلات وطريقة كتابتها حيث يحتوي البرنامج على عشرات الدوال الحسابية وتقدر تقدم كتابة مئات المعادلات يستطيع الباحث أن يحصل على معدلات حسابية وقيم المجموع و غيرها من القيم الأكثر تعقيدا بمجرد إدخال البيانات التي تحصل عليها.وبرضو تقدر تنجز عمليات الفرز و التصفية خلال لحظات قليلة.ويقدم لك الExcel خدمة جميلة بتحويل بياناتك على شكل شرائح مصورة وبمختلف الأشكال...