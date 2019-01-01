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Back to Диверсификация портфеля с помощью корреляционной матрицы

Learner Reviews & Feedback for Диверсификация портфеля с помощью корреляционной матрицы by Coursera Project Network

About the Course

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: узнаете как корреляция используется в диверсификации портфеля, создадите корреляционную матрицу и проанализируете корреляцию активов Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией....
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