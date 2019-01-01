Learner Reviews & Feedback for Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица by Coursera Project Network
About the Course
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов.
Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией....