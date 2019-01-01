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Learner Reviews & Feedback for Анализ доходности с EVA by Coursera Project Network

About the Course

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление средневзвешенной стоимости капитала, вычисление инвестированного капитала, платы за финансирование и NOPAT, использование финансовой отчетности для вычисления экономической добавленной стоимости (EVA). Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов....
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