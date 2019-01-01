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Back to Разработка Расписания Проекта Методом Критического Пути

Learner Reviews & Feedback for Разработка Расписания Проекта Методом Критического Пути by Coursera Project Network

About the Course

Расписание проекта — это основополагающая часть плана управления проектом которая способствует правильному распределению ресурсов и общему пониманию сроков проекта и компонентов доставляемого продукта. По завершению этого обучающего курса, вы научитесь разрабатывать расписание проекта применяя метод критического пути. Вы узнаете ключевые термины и концепции этой техники моделирования расписания, а также создадите диаграмму используя веб-приложение Lucidchart. На протяжении этого курса мы рассмотрим последовательность выполнения операций и выполним вычисления критического пути для анализа расписания проекта. Этот курс изначально создан для учащихся Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его для других регионов....
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