Learner Reviews & Feedback for Разработка Расписания Проекта Методом Критического Пути by Coursera Project Network
About the Course
Расписание проекта — это основополагающая часть плана управления проектом которая способствует правильному распределению ресурсов и общему пониманию сроков проекта и компонентов доставляемого продукта.
По завершению этого обучающего курса, вы научитесь разрабатывать расписание проекта применяя метод критического пути. Вы узнаете ключевые термины и концепции этой техники моделирования расписания, а также создадите диаграмму используя веб-приложение Lucidchart. На протяжении этого курса мы рассмотрим последовательность выполнения операций и выполним вычисления критического пути для анализа расписания проекта.
Этот курс изначально создан для учащихся Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его для других регионов....