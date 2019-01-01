Learner Reviews & Feedback for تصيميم قصص الفيسبوك والانستغرام باستخدام كانفا (Canva) by Coursera Project Network
About the Course
في هذا المشروع الذي يستغرق ساعتين ستخدم كانفا لتصميم قصص الفيسبوك والانستغرام للاعلان عن منتجاتك ومجال العمل الخاص بك.
عند الانتهاء هذا المشروع ستقوم بتصميم القصص الخاصة بك في وسائل التواصل الاجتماعي لمختلف الأغراض كالاعلانات وتسويق المنتجات.
كانفا هو اداة تصميم ونشر على الانترنت تمكن جميع الأشخاص حول العالم من تصميم اي شيء ونشره في أي مكان. يتيح لك كانفا إنشاء الدعوات وبطاقات العمل والنشرات الاعلانية والشعارات ومختلف التصاميم الاخرى بسهولة. كما يمكن استخدامه في صنع الفيديوهات والقصص المخصصة لوسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء مختلف العروض التعليمية والمهنية والتجارية. ويعتبر كانفا من ابسط البرامج واسهلها استخداماً....