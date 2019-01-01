Learner Reviews & Feedback for Оценка акций через модель дисконтирования дивидендов by Coursera Project Network
About the Course
В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычислить темп роста дивидендов, вычислить стоимость собственного капитала, использовать темп роста дивидендов и стоимость капитала для расчета справедливой цены акций.
Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов.
Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией....