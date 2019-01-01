Learner Reviews & Feedback for (c++) تعلم أساسيات لغة سي بلس بلس من خلال التطبيق العملي by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعلم أساسيات لغة سي بلس بلس وفي نهاية المشروع ستقوم بإنشاء تطبيق صراف آلي باستخدام المعلومات والمهارات التي ستتعلمها خلال المشروع.
ستتعلم جميع أساسيات لغة سي بلس بلس بما في ذلك كيفية الحصول على مخرجات من البرنامج ومدخلات من المستخدم، كيفية كتابة الجمل الشرطية والجمل الشرطية المتداخلة والحلقات بأنواعها، كما ستتعلم أنواع البيانات في ++C وكيفية القيام بالعمليات الحسابية البسيطة، كما سنتطريق لبعض المهارات المتقدمة ككيفية إنشاء دوال جديدة.
لتتمكن في النهاية بإنشاء تطبيق صراف آلي ATM Application يُمكِّن المستخدم من القيام بعدة مهام; كتفقد الرصيد الحالي، والقيام بعمليات السحب والإيداع....