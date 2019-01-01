Learner Reviews & Feedback for تعليم lookup, math, text ,reference فى Excel by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا المشروع، هتكون خبير بكيفية استعمال دوال ال lookup, math, text ,reference فى برنامج ال Microsoft excel بشكل ممتاز لانجاز عدة مشاريع و مهمات. خلال المشروع هنقدر مع بعض ندخل او نعرض بيانات بشكل جدول منسق عشان يساعدنا فى تطبيق داله ال Lookup عشان ندور على قيمه او خليه معينه , هنقدر نستخدم الدوال الحسابيه عشان تساعدنا فى معظم العمليات الحسابيه اللى بنحتاجها , و هنقدر و نستعمل الدوال النصيه text functions ونعرف نستفيد منها ازاى و كمان هنقدر نعمل reference ل خليه معينه. برنامج Excel هو برنامج خدمي من إنتاج شركة Microsoft، بيساعد فى تنظيم وتنسيق وحساب البيانات و ده عن طريق صيغ مختلفة منها الجداول، يعتبر متميز جدا فى إجراء العمليات الحسابية الأساسية واستخدام أدوات الرسوم البيانية وإنشاء الجداول المحورية وإنشاء وحدات ماكرو....