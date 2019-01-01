Learner Reviews & Feedback for كيفية تحرير الصور لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام كانفا by Coursera Project Network
About the Course
هناك عدد كبير من البرامج والتطبيقات والمواقع التي يمكن من خلالها تحرير الصور والتعديل عليها، بعضها بدائي أولي لا يتمتع بإمكانيات كبيرة، وبعضها الآخر قد يكون أكثر تعقيدا أو أعلى إمكانيات مما يحتاجه المستخدم العادي، وفي هذه الحالات يأتي دون استخدام موقع كانفا وهو الموقع الذي استطاع أن يجمع بين أفضل ما يمكن إيجاده في أي من تطبيقات تحرير الصور الاحترافية مع تقديم هذه الإمكانيات في واجهة استخدام بسيطة وسهلة ملائمة للمبتدئين، حتى ممن لا يملكون أي خبرة سابقة في تحرير الصور.
في هذه الدورة التدريبية، ستتعلم كيفية تحرير الصور لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام كانفا. ستصبح قادرا على إنشاء حساب مجاني، وكسْبِ معرفة حول أهم الخطوات الرئيسية لتحرير الصور على كانفا. كما ستتعلم كيفية تعديل صورك، وكيفية إنشاء كولاج الصور لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك...