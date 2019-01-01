Learner Reviews & Feedback for التسويق للمشاريع الصغيرة عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذا المشروع، سيتعلم المتدربون كيفية استخدام فيسبوك لترويج شركاتهم الصغيرة. سوف يتعلمون أيضاً كيفية إنشاء حساب شخصي واحترافي أو عملي، بالإضافة إلى إنشاء صفحة أعمال تمثل مشاريعهم وشركاتهم بأفضل طريقة، وكيفية التفاعل بشكل استباقي وفعال مع جمهورهم المستهدف من خلال مشاركة الصور، العروض الخاصة، المنتجات الجديدة وغيرها. كما سوف نحدد المعلومات الأساسية التي يجب أن تشملها هذه صفحة ليتمكن الزبائن من إيجاد وسائل الاتصال ومكان الشركة أو المتجر أو الموقع الإلكتروني للعمل، وما هي طريقة طلب أو شراء منتج أو حجز الخدمات المروجة. كما سنغطي وسيلة المسنجر وقواعد إدارة البريد واستعمال الردود التلقائية.
وكيفية تخطيط ومشاركة المحتوى الخاص بهم، ونشر الإعلانات ودراسة مدى فعالية منشوراتك في جذب الانتباه والتفاعل من طرف عملاء وزبناء المستقبل وتحليل تقدمهم ومعرفة ما أثار فضول زبائنهم. حيث ستتمرن على ما تعلمته في هذه الدورة بإنجاز مهمتين عمليتين وذك لتطوير مكتسباتك ومهاراتك...