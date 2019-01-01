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Back to التسويق العضوي: استفد من مجموعات الفيسبوك للشركات الصغيرة

Learner Reviews & Feedback for التسويق العضوي: استفد من مجموعات الفيسبوك للشركات الصغيرة by Coursera Project Network

About the Course

في هذا المشروع سوف نتعلم بإنشاء ملف تعريف العميل وإتقان قواعد السلوك في مجموعات فيسبوك واستخدامها كأداة للتسويق. سوف نتعلم كيفية إيجاد عملاء باستخدام طريقة تنظيمية مجانية بدون إعلانات مدفوعة. في نهاية هذا المشروع سنقوم بوضع خطة عمل يومية لمجموعة فيسبوك للترويج للأعمال التجارية الصغيرة خطوة بخطوة وتطوير حساب فيسبوك قوي مؤثر لجذب العملاء ذوي الأجور المرتفعة. حيث ستتمرن على ما تعلمته في هذه الدورة بإنجاز مهمتين عمليتين وذك لتطوير مكتسباتك ومهاراتك...
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