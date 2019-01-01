Learner Reviews & Feedback for Flask تعلم تصميم تطبيقات الويب باستخدام بايثون و by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة ونصف، ستتعلم كيفية إنشاء تطبيق ويب بسيط باستخدام فلاسك. Flask هو إطار عمل framework مكتوب بلغة البرمجة بايثون ويحتوي على قوالب تساعدنا في تصميم تطبيقات ويب بشكل سهل وعملي.
ستتعلم كيفية كتابة موقع بسيط يعرض نصاً واحداً، ثم تقوم بتطويره باستخدام القوالب وتضيف له صفحات وتنسيق ليصبح تطبيق ويب يعمل بشكل جيد، كما ستتعلم كيفية إضافة قاعدة بيانات تقوم بتخزين إدخال المستخدم بسطور مرتبة تمكنك من استخدام هذه المعلومات لاحقا في التطبيق.
سنقوم باستخدام html و css لكتابة وتنسيق تطبيق الويب، لا بأس إذا كان ليس لديك أي خبرة باستخدام هذه اللغات، سنقوم بكتابة الأكواد خطوة بخطوة، ولكن يفضل أن يكون لديك أساسيات لغة البرمجة بايثون كالقواعد الأساسية لكتابة كود بايثون وطريقة تعريف المتغيرات....