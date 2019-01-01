Learner Reviews & Feedback for استخدام كانفة لتصميم وإنشاء منتجات رقمية by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذه الدورة التدريبية ستقوم بإنشاء قوالب للمنتجات الرقمية التي يمكنك بيعها في السوق باستخدام كانفا. ستكون قادرًا على دمج نظام الألوان والصور وغيرها للحصول على منتجات مبهجة وقابلة للبيع. وسيتضمن هذا البرنامج مهارات المستوى المتوسط إلى المتقدم باستخدام النسخة المجانية من Canva. يعد إنشاء منتجات الرقمية عالية الجودة هو الطريقة المثلى لعرض خبرتك في التصميم وبناء عمل دون استثمار كبير.
نجد العديد من أصحاب الشركات الصغيرة يستعملون كنفا كوسيلة لينشئو تصميم للبيع أو لإستعماله وادماج هده تصاميم (ملصقات لتعليب المنتجات،أو بطاقات شوق للزبان)
تعد Canva أداة ممتازة للشركات الصغيرة والمهنيين الذين يرغبون في إنشاء وسائط مطبوعة ورقمية لمجموعة متنوعة من الجماهير والاستخدامات.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....