Learner Reviews & Feedback for استخدام جداول بيانات جوجل لإنشاء بيان مالي by Coursera Project Network
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بنهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على ملء نموذج البيانات المالية لجداول بيانات جوجل وستشعر بالراحة عند تحديث علامات التبويب المختلفة في نموذج البيان المالي. سيكون لديك فهم أفضل لكيفية استخدام هذه الأداة للمساعدة في تتبع وتقديم المعلومات المالية لشركتك.
لماذا استخدام بيانات جوجل لإنشاء بيان الدخل؟
مرن: تتيح لك جداول بيانات جوجل إدارة وتحليل بياناتك المالية بالطريقة التي تناسب عملك. كلما احتجت إلى تغيير النظام ، يمكنك ببساطة تكييف جداول البيانات - بدون برامج المحاسبة أو دعم تكنولوجيا المعلومات.
يمكن الوصول إليها: نظرًا لأن جداول بيانات جوجل تستند إلى السحابة ، يمكن للمحاسبين أو الموظفين الإداريين الوصول إلى بياناتهم وتحديثها في أي وقت ، من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم.
متوافق مع كل شيء: يتكامل كل برنامج على هذا الكوكب مع جداول بيانات جوجل هذا يعني أنه إذا كانت شركتك لديها بيانات في برامج أخرى ، فيمكنك بسهولة استيراد هذه المعلومات مباشرة إلى جداول بيانات جوجل.
سهل الاستخدام: ربما يستخدم معظم الأشخاص في شركتك جداول البيانات بالفعل ، كما أن جداول بيانات Google سهلة الاستخدام للمبتدئين. ونتيجة لذلك ، يسهل صيانة النظام ، كما أن تكوين فريقك سريع وبسيط.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....