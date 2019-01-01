Learner Reviews & Feedback for زيادة عدد المتابعين عبر البحث عن الكلمات الرئيسية والهاشتاغ by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على كيفيّة استخدام علامات التصنيف على شبكات التواصل الإجتماعي من أجل زيادة المتابعين.
ستتمكن في نهاية الدورة التدريبيّة وبعد التعرف على أهميّة علامات التصنيف من اختيار العلامات المناسبة والمرتبطة بالمحتوى الخاص بك، وستتمكن من إنشاء حساب على عدة منصات وضبط علامات التصنيف عليها، وأخيرًا ستتمكن من استخدام عدة مواقع من أجل تحليل اسخدام علامات التصنيف الشائعة والمحليّة واختيارالأفضل لك لضمان تحقيق أفضل النتائج.
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على استخدام عدة وسائل وطرق لزيادة عدد المتابعين على وسائل التوصل....