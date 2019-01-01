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Back to زيادة عدد المتابعين عبر البحث عن الكلمات الرئيسية والهاشتاغ

Learner Reviews & Feedback for زيادة عدد المتابعين عبر البحث عن الكلمات الرئيسية والهاشتاغ by Coursera Project Network

About the Course

في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع والتي تستغرق ساعة واحدة، ستتعرف على كيفيّة استخدام علامات التصنيف على شبكات التواصل الإجتماعي من أجل زيادة المتابعين. ستتمكن في نهاية الدورة التدريبيّة وبعد التعرف على أهميّة علامات التصنيف من اختيار العلامات المناسبة والمرتبطة بالمحتوى الخاص بك، وستتمكن من إنشاء حساب على عدة منصات وضبط علامات التصنيف عليها، وأخيرًا ستتمكن من استخدام عدة مواقع من أجل تحليل اسخدام علامات التصنيف الشائعة والمحليّة واختيارالأفضل لك لضمان تحقيق أفضل النتائج. في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادراً على استخدام عدة وسائل وطرق لزيادة عدد المتابعين على وسائل التوصل....
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