Profile

白文佩

主任医师，教授

    Bio

    白文佩，女，医学博士，北京大学第一医院妇产科主任医师、教授、妇产科学博士研究生导师、全科医学硕士研究生导师。

    兼任多家国家级妇产科核心杂志编委以及《中国疼痛医学杂志》编委，中华预防医学会妇女保健分会更年期学组委员、中华医学会心血管病分会女性健康学组委员、中国中药协会临床研究专业委员会常委、中国医师协会妇产科分会专业委员会委员、中国医师协会心血管病分会女医师工作委员会委员、中国医师协会精神科分会综合医院精神卫生工作委员会委员、中国女医师协会妇产科专业委员会委员、北京大学科学技术协会委员、北京医学会科普分会委员、北京市住院医师规范化培养全科医学委员会委员、中华医学会医疗事故鉴定专家。

    临床经验丰富，专长于妇科，精于手术，善于用药。率先在国内开展“更年期保健指导一日门诊”、“输卵管性不孕四维超声造影和宫腔镜插管疏通一日住院诊断与治疗”特色诊疗服务。

    担任两项国家自然科学基金（2010年、2012年）以及北京市自然科学基金（2010年）、首都医学发展基金项目（2010年）、首都临床特色项目（2013年）各一项负责人，参加国家自然科学基金项目（2011年）一项，深入研究更年期症状的临床特点和中枢神经机理。担任中国科协“全国科普基地特色科普活动项目”（2012年）负责人，开展“关爱女性一生健康”科普系列活动。

    多次担任中央电视台《健康之路》、中央人民广播电台、北京人民广播电台、MSN名医讲堂、北京电视台《养生堂》、腾讯《名医堂》、新浪微访谈等媒体特约嘉宾，在北京晚报、健康报、家庭医生等报刊杂志发表近百篇科普文章，担任“北京市健康大讲堂”等百余场健康讲座教师，热心公益事业。翻译美国畅销书《更年期智慧》，这本书在中国也成为畅销书，数次再版。2013年，出版科普书籍《白文佩谈女性早衰》、《女人那几年：让更年期更美丽》。

    2012年，在英国伯明翰大学接受全科医生师资格培训。

    Courses

    更年期综合管理

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