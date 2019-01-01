Profile

陈波

教授

    Bio

    陈 波，1957年生，中国人民大学哲学博士，北京大学哲学系∕外国哲学研究所教授，博士生导师，专业领域为逻辑学和分析哲学。先后赴芬兰赫尔辛基大学、美国迈阿密大学、英国牛津大学、日本大学做访问学者或合作研究各一年。个人著作有：《逻辑哲学导论》（人民出版社，1990）、《蒯因》（台湾东大图书公司，1994）、《奎因哲学研究——从逻辑和语言的观点看》（三联书店，1998）、《冯·赖特》（台湾东大图书公司，1998）、《爱默生》（台湾东大图书公司，1999）、《逻辑学是什么》（北京大学出版社，2002）、《逻辑学导论》（中国人民大学出版社，第三版2014）、《逻辑哲学》（北京大学出版社，2005）、《逻辑学十五讲》（北京大学出版社，2008）、《与大师一起思考》（北京大学出版社，2012）、《逻辑哲学研究》（中国人民大学出版社，2013）、《理性的执著——对语言、逻辑、意义和真理的追问》（北京师范大学出版社，2014）、《悖论研究》（北京大学出版社，2014）、《思维魔方——让哲学家和数学家纠结的悖论》（北京大学出版社，2014）等，主编《分析哲学——回顾与反省》、《逻辑学读本》、《逻辑与语言——分析哲学经典文选》（合编）、《意义、真理与行动——实用主义经典文选》（合编）、《蒯因著作集》（合编）、《当代西方学术名著·哲学系列》（合编）等。其学术成果多次获得省部级学术奖励，其开设的通选课《逻辑学导论》获得“北京大学优秀教学成果一等奖”（2012）。

    Courses

    悖论：思维的魔方

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